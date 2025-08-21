Мошенники стали предлагать россиянам деньги за аренду их аккаунтов в Max

Мошенники стали предлагать россиянам 10−15 долларов за аренду их аккаунтов в мессенджере Max. Об этом предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что на данный момент выявлены только единичные такие случаи и в основном на сделку со злоумышленниками соглашаются школьники и студенты, для которых указанная сумма является значительной.
Схема с арендой аккаунтов такая же, как и используемая мошенниками в иностранном мессенджере WhatsApp*. Однако, подчеркнули в МВД, политики платформ в отношении нарушений принципиально отличаются и представители Max сотрудничают с правоохранителями в этом плане, в результате чего отданные в аренду аккаунты блокируются.
К слову, ранее стало известно, что россияне смогут получать код в Max для входа на портал «Госуслуги». Сервис уже доступен в тестовом режиме.
* Владелица мессенджера, американская компания Meta, признана в России экстремистской организацией.