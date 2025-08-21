Колледжи культуры Новосибирской области и Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились развивать сотрудничество на уровне образовательных организаций культуры.
Культурные образовательные учреждения Новосибирской области и Республики Татарстан заключили соглашение о партнерстве.
В Новосибирске прошла встреча между руководителем Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, Аркадием Козиоровым, и директором Елабужского колледжа культуры и искусств Республики Татарстан, Людмилой Рыбаковой. Результатом переговоров стало подписание договора о взаимодействии.
Республика Татарстан и Новосибирская область объединены соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном партнерстве. В соответствии с этим документом, стороны решили укреплять связи между учебными заведениями, специализирующимися в области культуры.
В рамках своего визита, Людмила Рыбакова ознакомилась с работой Творческого Ресурсного Центра НОККиИ, где изготавливаются декорации, театральные костюмы и обувь для нужд колледжа и творческих коллективов региона.
Особый интерес гостья проявила к работе Школы креативных индустрий, где ей продемонстрировали учебные аудитории, современное оборудование и работы учащихся. Ключевым результатом встречи стала договоренность об участии в научных конференциях, конкурсах и фестивалях, а также об организации стажировок. До конца текущего года запланирован обмен студентами.