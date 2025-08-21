Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протурберанец: Молдову ждут сильные магнитные бури — запасаемся лекарствами

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протурберанец — в ближайшие дни на Земле могут начаться сильные магнитные бури:
«На поверхность Солнца еще будет падать “огненный” дождь, хотя основная масса выброса покинула атмосферу Солнца окончательно. Последний раз прямое попадание крупного протуберанца в Землю было зарегистрировано 1 июня.
Тогда оно вызвало почти 3-дневную магнитную бурю, которая лишь немного не дотянула до высшего 5-го уровня".
