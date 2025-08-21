Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протурберанец: Молдову ждут сильные магнитные бури — запасаемся лекарствами

Последний раз прямое попадание крупного протуберанца в Землю было зарегистрировано 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протурберанец — в ближайшие дни на Земле могут начаться сильные магнитные бури:

«На поверхность Солнца еще будет падать “огненный” дождь, хотя основная масса выброса покинула атмосферу Солнца окончательно. Последний раз прямое попадание крупного протуберанца в Землю было зарегистрировано 1 июня.

Тогда оно вызвало почти 3-дневную магнитную бурю, которая лишь немного не дотянула до высшего 5-го уровня".

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В учебных заведениях Молдовы 1500 мест остаются вакантными: Но ПАС предлагает студентам ориентироваться на Гарвард — за 100 тысяч долларов в год.

Решить проблему нехватки кадров в системе образования, путём закрытия учебных заведений — это очень демократично, по-пасовски (далее…).

Изощренный политический садизм: Отказ ПАС открыть избирательные участки для граждан Молдовы в России и Приднестровье — это расизм, поддерживаемый «спонсорами» этой власти в европейских столицах.

Для более 400 тысяч избирателей в России, и порядка 300 тысяч избирателей в Приднестровье открывается всего 12 участков для голосования (далее…).

Правительство оставило жителей Молдовы без каникул в конце августа: В будни выходной будет только 27 августа — вот тебе и национальные праздники.

В 2025 году в Молдове официально утверждено 13 выходных по праздникам (далее…).