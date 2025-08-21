МAX войдет в перечень программ для обязательной предустановки

«Цифровая платформа MAX войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ MAX заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023-го», — говорится в заявлении.