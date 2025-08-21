МAX войдет в перечень программ для обязательной предустановки

«Цифровая платформа MAX войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ MAX заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023-го», — говорится в заявлении.
Кроме того, с 1 сентября российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi).
Мессенджер MAX
В марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.
Пользователи уже могут:
- подписаться на каналы;
- ставить реакции;
- настраивать уведомления;
- закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.
В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу «Госуслуги». Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.