РЖД: В Воронежской области восстановили движение поездов после падения дрона

Железнодорожное сообщение на участке Россошь-Сохрановка после ЧП с украинским беспилотником в Воронежской области возобновлено. В настоящее время все поезда в районе станций Журавка и Райновская в Воронежской области, отправились по своим маршрутам. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.
Также в компании отметили, что пассажиров поездов, следующих с задержкой более четырех часов, обеспечат питанием.
Несколько дней назад губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о временной приостановке железнодорожного сообщения в регионе из-за падения обломков украинского беспилотника. Позже глава региона отметил, что поезда пошли по своим маршрутам.
Ранее он пояснил, что несколько составов были задержаны из-за повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции.