РЖД: В Воронежской области восстановили движение поездов после падения дрона

Железнодорожное сообщение на участке Россошь-Сохрановка после ЧП с украинским беспилотником в Воронежской области возобновлено. В настоящее время все поезда в районе станций Журавка и Райновская в Воронежской области, отправились по своим маршрутам. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.