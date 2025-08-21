Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД: В Воронежской области восстановили движение поездов после падения дрона

В Воронежской области возобновилось движение поездов.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожное сообщение на участке Россошь-Сохрановка после ЧП с украинским беспилотником в Воронежской области возобновлено. В настоящее время все поезда в районе станций Журавка и Райновская в Воронежской области, отправились по своим маршрутам. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

Также в компании отметили, что пассажиров поездов, следующих с задержкой более четырех часов, обеспечат питанием.

Несколько дней назад губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о временной приостановке железнодорожного сообщения в регионе из-за падения обломков украинского беспилотника. Позже глава региона отметил, что поезда пошли по своим маршрутам.

Ранее он пояснил, что несколько составов были задержаны из-за повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции.