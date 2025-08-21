Мах с 1 сентября станет обязательной программой для предустановки на устройства

С 1 сентября национальный мессенджер Max включат в перечень программ для обязательной предустановки на электронные устройства в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России. Новая платформа заменит в списке «VK Мессенджер», который находился там с 2023 года.
В кабмине пояснили, что распоряжение о внесении изменений подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Таким образом, именно Max станет базовым сервисом для обмена сообщениями на новых устройствах.
По информации правительства, национальный мессенджер будет представлять собой многофункциональную платформу. Она обеспечит безопасное общение пользователей и предоставит доступ к цифровым сервисам государства и бизнеса.
Кроме того, Мишустин утвердил список программ, обязательных к установке на 2026 год. В него вошел дополнительный продукт: с 1 января 2026 года на телевизоры с цифровым блоком управления начнут предустанавливать сервис онлайн-телевидения «Лайм HD TV».
В соцсетях обсуждают плюсы и минусы нового мессенджера Max. Запуск приложения вызвал волну слухов. «Вечерняя Москва» разобралась, что представляет собой Max на самом деле.