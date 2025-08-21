Мах с 1 сентября станет обязательной программой для предустановки на устройства

С 1 сентября национальный мессенджер Max включат в перечень программ для обязательной предустановки на электронные устройства в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России. Новая платформа заменит в списке «VK Мессенджер», который находился там с 2023 года.