Зуб древней коровы назван ключом к тайне происхождения загадочного Стоунхенджа

«Это говорит нам о том, что на очень раннем этапе своей жизни она включала свинец в своем скелете и что свинец попал из старых палеозойских пород, возраст которых превышает 400 миллионов лет. Эти типы горных пород встречаются в основном в Великобритании, в Уэльсе, который является ближайшим источником сырья, а также в Озерном крае и Шотландии», — сказала профессор Джейн Эванс, почетный научный сотрудник BGS.