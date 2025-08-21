Зуб древней коровы назван ключом к тайне происхождения загадочного Стоунхенджа

Коровий зуб из челюстной кости, намеренно помещенный рядом со входом в Стоунхендж в самом начале существования этого памятника эпохи неолита в 2995−2900 годах до н.э., может стать новым заманчивым свидетельством того, как огромные камни были перевезены примерно на 125 миль из Уэльса на равнину Солсбери.
Анализ третьего коренного зуба показал, что животное начало свою жизнь в Уэльсе, что подтвердило теорию о том, что коровы использовались в качестве вьючных животных для перевозки огромных камней через всю страну, пишет The Guardian.
С тех пор как столетие назад была обнаружена челюстная кость, историки были заинтригованы тем, почему она была помещена туда и откуда взялась.
Исследователи из Британской геологической службы (BGS), Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона обнаружили, что изотопы свинца обнаруживают всплески в составе в период с конца зимы по весну, указывая на источник, который был старше частиц металла в остальной части зуба. Считается, что это произошло из-за того, что корова во время беременности использовала свинец, который уже был в ее скелете, для создания теленка, пишет The Guardian.
Этот свинец позволяет предположить, что корова происходила из района, где были найдены палеозойские породы, такие как голубые камни, найденные в Уэльсе, до переезда в Стоунхендж.
«Это говорит нам о том, что на очень раннем этапе своей жизни она включала свинец в своем скелете и что свинец попал из старых палеозойских пород, возраст которых превышает 400 миллионов лет. Эти типы горных пород встречаются в основном в Великобритании, в Уэльсе, который является ближайшим источником сырья, а также в Озерном крае и Шотландии», — сказала профессор Джейн Эванс, почетный научный сотрудник BGS.
«Уэльс — ближайший регион, где можно найти такие свинцовые составы, — отмечает Эванс. — Это говорит о том, что это животное, найденное в Уилтшире, начало свою жизнь не в этой местности. Должно быть, когда-то она паслась на более старых скалах, и очевидный вывод состоит в том, что Уэльс, вероятно, является родиной ранней жизни коровы.».
Джейн Эванс добавила: «Челюстная кость была помещена в очень специфическую часть самой ранней кольцевой структуры Стоунхенджа, что предполагает, что это был какой-то ритуал, как скажут археологи. Итак, вопрос в том, почему? И тогда возникает вопрос: не пришло ли это животное с людьми, которые занимались транспортировкой камней, или, по крайней мере, с самыми ранними миграциями людей, доставлявших камни, из Уэльса в Англию?».
До недавнего времени, пишет The Guardian, археологи не находили никаких свидетельств того, что крупный рогатый скот использовался в качестве вьючных животных во времена неолита, но в более поздней работе было высказано предположение, что строение копыт некоторых видов крупного рогатого скота указывает на то, что это могло быть так, рассказывает Эванс. «Это хорошо согласуется с этой версией».
Даже если коровы не использовались, возможно, использовались быки, полагают ученые. «Я не знаю, сколько времени займет перетаскивание камней из Уэльса в Стоунхендж, но вы должны быть в состоянии прокормить себя, так что это будет сложный процесс. Для этого у вас должна быть огромная сеть поддержки», — отмечает Эванс.
Изотопы углерода показали, что рацион коровы менялся в зависимости от времени года: зимой — лесные корма, а летом — открытые пастбища. Изотопы стронция показали, что сезонные источники пищи были из разных геологических районов, что позволяет предположить, что корова либо перемещалась в зависимости от сезона, либо импортировала зимние корма.
Хотя челюсть была найдена погребенной в Стоунхендже, остается неясно, добралась ли корова до этого места живой или ее останки хранились там, но, возможно, животное имело значение для населения во время самого раннего строительства Стоунхенджа, говорят исследователи.
Профессор Майкл Паркер Пирсон считает, что это «еще одно захватывающее свидетельство связи Стоунхенджа с юго-западным Уэльсом» и выдвигает «заманчивую возможность того, что скот помогал перетаскивать камни».
Ричард Мэджвик, профессор археологии в Кардиффе, комментирует: «Это дает беспрецедентную новую информацию о далеком происхождении животного и о том, какой трудный путь оно проделало. В исследованиях, посвященных крупным археологическим памятникам, часто преобладают грандиозные повествования, но этот подробный биографический подход к одному животному открывает совершенно новую грань истории Стоунхенджа».
Хотя археологам давно известно, что некоторые камни были привезены с холмов Пресели в Уэльсе, а другие — из Уилтшира, недавно было установлено, что один центральный мегалит находится на северо-востоке Шотландии, напоминает The Guardian.