Главная магистраль Петербурга оживает после ремонта. Часть Невского проспекта открыли для движения

Протяженность отремонтированного участка составляет 1,3 километра. В настоящее время дорожные службы приступили к работам на следующем интервале — от Садовой улицы до площади Восстания. Всего в ходе ремонта на Невском проспекте планируется обновить более 70 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, сообщает пресс-служба Смольного.