Главная магистраль Петербурга оживает после ремонта. Часть Невского проспекта открыли для движения

Протяженность отремонтированного участка составляет 1,3 километра. В настоящее время дорожные службы приступили к работам на следующем интервале — от Садовой улицы до площади Восстания. Всего в ходе ремонта на Невском проспекте планируется обновить более 70 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, сообщает пресс-служба Смольного.
Губернатор Александр Беглов отметил, что дорожные службы уже выполнили половину от запланированного объема работ. Ежедневно на главной городской улице задействуют 145 единиц специальной техники и 275 специалистов.
В качестве верхнего слоя покрытия дорожники уложили износостойкий эластичный щебеночно-мастичный асфальтобетон. В местах повышенной нагрузки на проезжую часть, а также на остановках общественного транспорта дорогу усилили с помощью 12 тысяч квадратных метров стальной сетки.
С 23 августа стартует этап ремонта, в ходе которого перекрытия затронут участок от набережной реки Фонтанки до площади Восстания, включая перекресток с Литейным проспектом.
С 24 по 27 августа ремонтные работы закроют Невский от Литейного до площади Восстания. Подробный график здесь.
Полностью открыть проспект для движения транспорта планируется 28 августа. Предыдущий комплексный ремонт главной улицы проводили в 2018 году.