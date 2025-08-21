Ричмонд
Главная магистраль Петербурга оживает после ремонта. Часть Невского проспекта открыли для движения

Часть главной магистрали Петербурга открыли после ремонта утром 21 августа. По Невскому проспекту — на участке от Адмиралтейского до Садовой улицы — вновь поехали автомобили и общественный транспорт. Несмотря на утренний час пик, машин на проспекте немного.

6фотографий

Протяженность отремонтированного участка составляет 1,3 километра. В настоящее время дорожные службы приступили к работам на следующем интервале — от Садовой улицы до площади Восстания. Всего в ходе ремонта на Невском проспекте планируется обновить более 70 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что дорожные службы уже выполнили половину от запланированного объема работ. Ежедневно на главной городской улице задействуют 145 единиц специальной техники и 275 специалистов.

В качестве верхнего слоя покрытия дорожники уложили износостойкий эластичный щебеночно-мастичный асфальтобетон. В местах повышенной нагрузки на проезжую часть, а также на остановках общественного транспорта дорогу усилили с помощью 12 тысяч квадратных метров стальной сетки.

С 23 августа стартует этап ремонта, в ходе которого перекрытия затронут участок от набережной реки Фонтанки до площади Восстания, включая перекресток с Литейным проспектом.

С 24 по 27 августа ремонтные работы закроют Невский от Литейного до площади Восстания. Подробный график здесь.

Полностью открыть проспект для движения транспорта планируется 28 августа. Предыдущий комплексный ремонт главной улицы проводили в 2018 году.

