В Госдуме предположили, что ЦБ может понизить ключевую ставку до 15 процентов

По итогам 2025 года Центробанк может понизить ключевую ставку до 15 процентов. С таким мнением выступил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
— Не исключено, что инфляция будет снижаться быстрее. В этом случае можно ждать даже более существенного уменьшения ставки. При этом Банк России продолжит придерживаться разумной консервативной политики, поэтому не станет снижать ставку опережающими темпами, чтобы не допустить рисков повторного скачка цен, — заявил парламентарий в беседе с RT.
При этом, по мнению Аксакова, оптимальным уровнем ключевой ставки для российской экономики является семь процентов.
25 июля Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 18 процентов. Представители регулятора уточнили, что во втором квартале 2025 года рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8 процента в пересчете на год после показателя 8,2 процента в первом квартале.
По словам президента РФ Владимира Путина, инфляция в России снижается и к концу года может составить шесть-семь процентов.