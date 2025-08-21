"Укладку асфальта на старом Борском мосту в Нижнем Новгороде начнут в сентябре

Пока на объекте идут подготовительные работы — устройство гидроизоляции, установка деформационных швов и монтаж элементов ограждения. Они проводятся круглосуточно силами порядка 56 сотрудников: 46 из них работают в дневное время, 10 — ночью.
Запуск движения автомобилей по второй полосе моста намечен на декабрь 2025 года. Пока доступна одна полоса.
«Дорожная ситуация в районе Волжского моста стабильная, с учетом сезонных дачных пиков трафика», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что с 21 июля и до конца лета по воскресеньям на переправе действует особый режим движения. С полудня до 03:55 на новом мосту открыты две полосы в направлении Нижнего Новгорода и одна полоса в сторону Бора. Дополнительно, в сторону Нижнего Новгорода функционирует одна полоса на ремонтируемом мосту.
Напомним, изначально завершение реконструкции старого Борского моста было намечено на ноябрь 2025 года. Однако, в мае генподрядчик практически прекратил работы на объекте. После предупреждения о расторжении контракта был заключен договор с субподрядчиком, но сроки сдачи ремонта сдвинулись.
Работы начались в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», реализация мероприятий продолжается в 2025 году в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость контракта составляет 2,4 млрд рублей.