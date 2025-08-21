Уничтожение беспилотника ВСУ тепловизором «Кречет» у берегов Крыма попало на видео

На опубликованных кадрах видно, как российский военнослужащий прицеливается и поражает украинский дрон.
Как утверждает Mash, ролик попал в американские соцсети. Пользователи отзываются о нем с восторгом.
До этого сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео уничтожения украинского дрона «Баба-яга» из стрелкового оружия под Шебекино.
На видео, снятом от первого лица, можно было различить, как солдат стреляет по беспилотнику из автомата. После этого кадры объективного контроля подтвердили уничтожение цели.