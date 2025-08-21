Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уничтожение беспилотника ВСУ тепловизором «Кречет» у берегов Крыма попало на видео

Уничтожение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) тепловизором «Кречет» и пулеметом ГШГ в районе мыса Тарханкут у берегов Крыма попало на видео. Ролик показал Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, как российский военнослужащий прицеливается и поражает украинский дрон.

Как утверждает Mash, ролик попал в американские соцсети. Пользователи отзываются о нем с восторгом.

До этого сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео уничтожения украинского дрона «Баба-яга» из стрелкового оружия под Шебекино.

На видео, снятом от первого лица, можно было различить, как солдат стреляет по беспилотнику из автомата. После этого кадры объективного контроля подтвердили уничтожение цели.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше