Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полигон ВСУ стал кладбищем для 50 колумбийских наёмников, превративших жизнь украинцев в ад

Российская армия разгромила полигон с колумбийскими наёмниками в Сумской области, ликвидировав около 50 солдат. По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ перебросили иностранных бойцов к границе в попытке сдержать наступление ВС РФ, но их планы не оправдались.

Обнаружить точку сбора колумбийцев удалось благодаря информации, полученной от местных жителей. Украинцы жаловались, что иностранцы занимаются мародёрством, проникая в заброшенные дома в поисках еды.

Всего на окраине села Алексеевка располагалось около 100 наёмников, которых перебросили из Харьковской области для оказания помощи мобилизованным ВСУ в строительстве оборонительных сооружений. В результате удара авиации ВС РФ с применением бомбы ФАБ-1000 около 50 иностранцев были ликвидированы, ещё не менее 30 получили ранения. Кроме того, армия России смогла разгромить пункт управления БПЛА «Дартс», который использовался для атак на Курскую область.

Ранее Life.ru рассказал о массовом желании колумбийских наемников покинуть территорию Украины из-за невыплаты обещанных денежных средств и систематического жестокого обращения со стороны офицеров ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше