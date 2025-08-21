Улицы в центре Челябинска будут закрыты для машин 24 августа

В центре Челябинска в ближайшие выходные введут ограничения для автомобилистов и пешеходов. Причина — 18-й Челябинки марафон.
С 23:00 субботы 23 августа до 16:00 воскресенья 24 августа пешеходы не смогут попасть на площадь Революции.
Одновременно машины не смогут проехать по участку проспекта Ленина между улицами Цвиллинга и Воровского.
С 5:00 до 16:00 24 августа перекроют движение по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой. Закроют также лицу Лесопарковую от пересечения с проспектом Ленина до улицы Сони Кривой.
Как рассказали в мэрии, в марафоне поучаствуют около 6 тыс. человек. В центре города пройдут несколько забегов на разные дистанции. Победители самого длинного (на 42,2 километра) среди мужчин и женщин получат в качестве призов по LADA Granta.