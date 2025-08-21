Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицы в центре Челябинска будут закрыты для машин 24 августа

В центре Челябинска ограничат движение из-за марафона.

Источник: Комсомольская правда

В центре Челябинска в ближайшие выходные введут ограничения для автомобилистов и пешеходов. Причина — 18-й Челябинки марафон.

С 23:00 субботы 23 августа до 16:00 воскресенья 24 августа пешеходы не смогут попасть на площадь Революции.

Одновременно машины не смогут проехать по участку проспекта Ленина между улицами Цвиллинга и Воровского.

С 5:00 до 16:00 24 августа перекроют движение по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковой. Закроют также лицу Лесопарковую от пересечения с проспектом Ленина до улицы Сони Кривой.

Как рассказали в мэрии, в марафоне поучаствуют около 6 тыс. человек. В центре города пройдут несколько забегов на разные дистанции. Победители самого длинного (на 42,2 километра) среди мужчин и женщин получат в качестве призов по LADA Granta.