Улицы в центре Челябинска будут закрыты для машин 24 августа

Как рассказали в мэрии, в марафоне поучаствуют около 6 тыс. человек. В центре города пройдут несколько забегов на разные дистанции. Победители самого длинного (на 42,2 километра) среди мужчин и женщин получат в качестве призов по LADA Granta.