Правительство напомнило, что мессенджер MAX будет на всех устройствах

Также с 1 сентября 2025 года обязательной станет предустановка отечественного магазина приложений RuStore на устройствах, использующих операционные системы iOS и HyperOS. До этого момента RuStore предустанавливался только на гаджетах с Android и HarmonyOS. В дополнение к этим изменениям, с 1 января 2026 года на все телевизоры с функцией Smart TV, продаваемые в России, будет устанавливаться программа «Лайм HD TV».