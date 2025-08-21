Россиянам рассказали, как получить от государства 350 тысяч рублей: что нужно сделать

Россияне с низкими доходами при открытии бизнеса имеют право получить до 350 тысяч рублей по социальному контракту с государством. Об этом напомнил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«При предпринимательской деятельности выплата положена единовременно или по частям в зависимости от этапа исполнения мероприятий программы социальной адаптации и бизнес-плана, одобренных межведомственной комиссией», — отметил он в интервью «Газете.Ru».
Балынин уточнил, что до 10% выплаты можно потратить на оформление документов, ПО и ЭП; до 15% — на имущественные обязательства; до 5% — на продвижение продукции. Остаток гражданин может потратить на покупку основных средств и запасов.
По его словам, при заключении социального контракта получатель выплат обязан искать работу, повышать квалификацию, проходить обучение, заниматься предпринимательством, вести хозяйство или предпринимать другие шаги для выхода из трудной ситуации.
Балынин отметил, что данные выплаты направлены на содействие трудоустройству, профессиональному обучению и развитию бизнеса, а также на основные нужды сроком до шести месяцев.
Как писал ранее сайт KP.RU, оформить соцконтракт могут совершеннолетние граждане России, чей доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума.