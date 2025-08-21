Глава МЧС России прибыл в Хабаровский край

В Хабаровск прибыл министр МЧС России Александр Куренков. У трапа самолета его встретили губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и начальник регионального управления МЧС Матвей Гибадулин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ближайшие два дня Александр Куренков проведет третье заседание Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также возглавит 20-е заседание Российско-Монгольской комиссии по взаимодействию в сфере промышленных аварий и стихийных бедствий.
Кроме того, министр оценит действия спасателей и пожарных России, Китая и Монголии в рамках первого совместного учения.