Глава МЧС России прибыл в Хабаровский край

Александр Куренков проведет переговоры с коллегами из Китая и Монголии и оценит совместные учения.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровск прибыл министр МЧС России Александр Куренков. У трапа самолета его встретили губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и начальник регионального управления МЧС Матвей Гибадулин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ближайшие два дня Александр Куренков проведет третье заседание Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также возглавит 20-е заседание Российско-Монгольской комиссии по взаимодействию в сфере промышленных аварий и стихийных бедствий.

Кроме того, министр оценит действия спасателей и пожарных России, Китая и Монголии в рамках первого совместного учения.