Глава МЧС России прибыл в Хабаровский край

В ближайшие два дня Александр Куренков проведет третье заседание Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также возглавит 20-е заседание Российско-Монгольской комиссии по взаимодействию в сфере промышленных аварий и стихийных бедствий.