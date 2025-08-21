Ричмонд
Пять человек спасли пожарные в Барабинске под Новосибирском

Вспыхнул трехэтажный жилой дом, все жильцы чудом спаслись.

В Барабинске 20 августа в многоквартирном доме (три этажа) случилось возгорание. Силами пожарной службы очаг был устранен на небольшой площади в два «квадрата» — источник огня, матрас. Спасателям МЧС пришлось эвакуировать жильцов из-за сильного задымления, применив специальные спасательные устройства, 5 человек вывели в безопасное место. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

Прибывшие на место сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства произошедшего, опрашивая свидетелей и жильцов дома. Предварительная версия указывает на неосторожное обращение с огнем, однако точная причина возгорания будет установлена в ходе дальнейшей проверки.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.