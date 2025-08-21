Лисицы наводнили юг Челябинской области

Лисиц всё чаще замечают в населённых пунктах. По сведениям министерства экологии Челябинской области, больше всего сообщений о пушистых гостях приходит с юга региона — из Варненского, Карталинского, Нагайбакского и Чесменского муниципальных округов. Нередко лесных жителей встречают в Уйском МО.
Причин, почему они заходят в населённые пункты, две: голод и болезнь. Свалки в городах и посёлках являются обильным источником съедобного мусора, который манит лисиц и других лесных жителей вплоть до медведей. Страх может притупить также заболевание, например, бешенство.
Специалисты призывают граждан не подходить близко к диким животным, избегать как взрослых особей, так и детёнышей. Если вы видите явно агрессивного или, наоборот, слишком приветливого зверя (подходит слишком близко, разрешает гладить себя), насторожитесь. Такое поведение может свидетельствовать о болезни. В подобных ситуациях следует быстро обратиться в полицию, МЧС, охотничий надзор при Минэко региона или позвонить по номеру 8−919−335−91−59 (горячая линия по вопросам охраны природы).