Лисицы наводнили юг Челябинской области

Специалисты призывают граждан не подходить близко к диким животным, избегать как взрослых особей, так и детёнышей. Если вы видите явно агрессивного или, наоборот, слишком приветливого зверя (подходит слишком близко, разрешает гладить себя), насторожитесь. Такое поведение может свидетельствовать о болезни. В подобных ситуациях следует быстро обратиться в полицию, МЧС, охотничий надзор при Минэко региона или позвонить по номеру 8−919−335−91−59 (горячая линия по вопросам охраны природы).