Крысы и антисанитария. Вскрылись ужасы детского лагеря «Лето» в НСО

Учреждение приостановило работу по решению прокуратуры.
В Искитимском районе Новосибирской области 21 августа прокуратура приняла решение о приостановке деятельности детского оздоровительного лагеря «Лето». Основанием послужили многочисленные нарушения, выявленные в ходе всесторонней инспекции, последовавшей за информацией о массовом заболевании отдыхающих.
По заявлению представителей прокуратуры, функционирование лагеря в селе Завьялово Искитимского района было остановлено из-за серьезных недочетов в организации детского отдыха. В ходе инспекции была установлена угроза безопасности и здоровью 148 детей, находившихся в лагере.
По запросу редакции Сиб.фм, вожатые лагеря предоставили фотоотчет, включающий снимки, сделанные в июле (во время предыдущей смены), а также свежие фотографии. Личности вожатых известны редакции и останутся конфиденциальными. Комментарии к фотографиям были сделаны непосредственно вожатыми, а действующий директор «Лета», Виктория Литвинова, также принимала участие в предоставлении информации для Сиб.фм. Подробнее ознакомиться с ужасами жизни в лагере можно на сайте Сиб.фм.