Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске объявлено о завершении приема детей в лицей «Авангард»

Министр образования Омской области сообщила, что доля зачисленных детей, проживающих на закрепленной территории, составляет более 85%.

Источник: SuperOmsk.ru

В четверг, 21 августа 2025 года, в социальной сети «ВКонтакте» появился комментарий министра образования Омской области Ольги Степановой о завершении приема в технологический лицей «Авангард», что в микрорайоне Кузьминки на Левобережье Омска.

«Прием в Технологический лицей “Авангард” завершен. Доля детей, зачисленных на обучение и проживающих на закрепленной территории, составляет более 85%. Общая численность обучающихся соответствует мощности здания лицея. В учреждении дополнительно открыли три первых класса, всего их семь, а также один пятый — всего их пять. Созданы дополнительные места во всех общеобразовательных классах с 5 по 8 класс, в том числе для обучения братьев и сестер уже зачисленных детей, проживающих на микроучастке.

Вторая смена будет предназначена для дополнительного образования лицеистов. Детям, не поступившим в лицей, предоставлены места в близлежащих образовательных учреждениях. Для обеспечения доступности образования на территории микрорайона открыт дополнительный первый класс в лицее № 74. При появлении свободных мест в течение учебного года можно будет осуществить переход на обучение в лицей «Авангард»", — заявила Ольга Степанова.

Напомним, что партнером новой школы в Кузьминках является хоккейный клуб «Авангард», который оказывает содействие в поиске и привлечении высококвалифицированных кадров, а также в улучшении материально-технического оснащения лицея.

Образовательное учреждение рассчитано на 1 100 учеников. Программа лицея включает углубленное изучение химии, математики, информатики, физики, а также робототехники.

Ранее в распоряжении «СуперОмска» оказалось изображение будущей эмблемы технологического лицея. Заявку на ее регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности подало юридическое лицо омского хоккейного клуба — ассоциация «ХК “Авангард”». Эмблема напомнила собой символику английских школ.