В Омске объявлено о завершении приема детей в лицей «Авангард»

«Прием в Технологический лицей “Авангард” завершен. Доля детей, зачисленных на обучение и проживающих на закрепленной территории, составляет более 85%. Общая численность обучающихся соответствует мощности здания лицея. В учреждении дополнительно открыли три первых класса, всего их семь, а также один пятый — всего их пять. Созданы дополнительные места во всех общеобразовательных классах с 5 по 8 класс, в том числе для обучения братьев и сестер уже зачисленных детей, проживающих на микроучастке.