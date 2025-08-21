Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе с Грузией приостановили движение для большегрузного транспорта

ФТС: движение через «Верхний Ларс» приостановлено для большегрузного транспорта.

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила о временной приостановке движения через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе РФ с Грузией для большегрузного транспорта из-за проведения работ по расчистке дорожного полотна.

«Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс для большегрузного транспорта. Запрещено движение на участке г. Владикавказ — н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-грузинской границы.