На границе с Грузией приостановили движение для большегрузного транспорта

«Приостановлено движение через пункт пропуска МАПП Верхний Ларс для большегрузного транспорта. Запрещено движение на участке г. Владикавказ — н.л. Ларс в направлении на выезд из России в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии (до особого распоряжения)», — говорится в сообщении.