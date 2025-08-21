В Приморье из-за наплыва туристов возникли перебои с топливом

Как сообщила министр энергетики края Елена Шиш, в районы, где зафиксирована нехватка топлива на заправочных станциях, направлены дополнительные бензовозы. Кроме того, четыре автоцистерны направляются из Хабаровского края.
Министр отметила, что перебои с топливом возникли из-за большого турпотока в регионе. Отдыхающие, которые приехали в край на автомобилях, к началу учебного года начинают возвращаться домой, в итоге и появляются пробки на АЗС и проблемы с топливом. Шиш подчеркнула, что помимо этого жители края уже сами создают искусственный ажиотаж. Помимо машин, топливо набирают в канистры и другие емкости.
«Хотелось бы призвать жителей Приморского края пережить этот небольшой момент, который сложился на сегодняшний день, и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Данный вопрос стоит на особом контроле как в Министерстве энергетики Российской Федерации, так и в нашем министерстве», — обратилась к жителям региона Елена Шиш.