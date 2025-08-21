В Приморье из-за наплыва туристов возникли перебои с топливом

Министр отметила, что перебои с топливом возникли из-за большого турпотока в регионе. Отдыхающие, которые приехали в край на автомобилях, к началу учебного года начинают возвращаться домой, в итоге и появляются пробки на АЗС и проблемы с топливом. Шиш подчеркнула, что помимо этого жители края уже сами создают искусственный ажиотаж. Помимо машин, топливо набирают в канистры и другие емкости.