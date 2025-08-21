Ричмонд
Омичи пожаловались на полностью заросшие автомобильные знаки

По мнению горожан, невидимые автомобилистами предупреждающие знаки создают реальную опасность на омских дорогах.

Источник: Комсомольская правда

Пост с невидимым из-за густой листвы дорожным знаком ограничения по скорости появился вчера, 20 августа, в телеграм-канале «Новости Омска|Жесть». В комментариях омичи пишут, что из-за заросших по обочинам дорог могут произойти несчастные случаи с пешеходами.

«На участке дороги со стороны села Морозовка в сторону города, между СНТ “Птицевод” и СНТ “Отдых”, омичи все лето едва замечают знак ограничения скорости до 40 км/ч. Формально знак есть, но он почти полностью зарос травой и кустарником — создается впечатление, что его будто и нет. А дальше по направлению движения находятся пешеходные переходы, из-за чего жители серьезно переживают за свою безопасность», — говорится в сообщении телеграм-канала.

В комментариях омичи живо откликнулись на означенную проблему, назвав ее общегородской.

«У нас между домом ул. Полторацкого 47/1 и К. Финской такие заросли, что дети перейти дорогу в школу и Д/К Свердлова не могут. Знаков вообще не видно. Когда, не дай бог, беда не случится, тогда и обратят внимание. Мы писали, звонили куда только можно и все бесполезно», — написала омичка по имени Елена.

В комментариях под обращением Елены отметилась администрация Омска, сообщившая, что все полученный сообщения они обязательно фиксируют и что сообщение Елены не останется без внимания: проблему на Полторацкого учтут при формировании планов работ на ближайший месяц.