Омичи пожаловались на полностью заросшие автомобильные знаки

«На участке дороги со стороны села Морозовка в сторону города, между СНТ “Птицевод” и СНТ “Отдых”, омичи все лето едва замечают знак ограничения скорости до 40 км/ч. Формально знак есть, но он почти полностью зарос травой и кустарником — создается впечатление, что его будто и нет. А дальше по направлению движения находятся пешеходные переходы, из-за чего жители серьезно переживают за свою безопасность», — говорится в сообщении телеграм-канала.