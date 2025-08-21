Кириенко назвал людей главным богатством атомной отрасли

«Я помню, в 2007 году, когда на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли, о создании госкорпорации “Росатом”, очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: “Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна”, и подписал закон», — добавил Кириенко.