Скончалась легендарный киновед из Волгограда Зоя Финкельштейн

Зоя Абрамовна, пережившая ужасы войны и голодной эвакуации, нашла свое призвание в кино. Приехав в Волгоград в 1966 году, она основала факультет кино при Народном университете культуры, организовала первый киноклуб. Ее работа в кинопрокате позволила волгоградцам встречаться и общаться с легендами кино: Марком Донским, Сергеем Бондарчуком, Василием Шукшиным и многими другими.