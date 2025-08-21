Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончалась легендарный киновед из Волгограда Зоя Финкельштейн

В Волгограде скончалась Зоя Абрамовна Финкельштейн.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область понесла невосполнимую утрату. На 97-м году жизни ушла из жизни Зоя Финкельштейн — ветеран войны и труда, выдающийся киновед, член Союза кинематографистов, человек, чье имя неразрывно связано с историей кино в регионе. Ее вклад в популяризацию советского и мирового кинематографа неоценим.

Зоя Абрамовна, пережившая ужасы войны и голодной эвакуации, нашла свое призвание в кино. Приехав в Волгоград в 1966 году, она основала факультет кино при Народном университете культуры, организовала первый киноклуб. Ее работа в кинопрокате позволила волгоградцам встречаться и общаться с легендами кино: Марком Донским, Сергеем Бондарчуком, Василием Шукшиным и многими другими.

Особая страница ее биографии — организация Первого международного фестиваля антифашистского фильма в Волгограде в 1975 году. Это был настоящий триумф, собравший мировых звезд кино.

До последних дней Зоя Абрамовна оставалась верна своему делу, передавая знания о войне и кино молодому поколению. Ее имя навсегда останется в истории Волгоградской области как символ преданности искусству и любви к людям.