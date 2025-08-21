В некоторых районах Иркутской области произошло аварийное отключение света

В некоторых районах Иркутской области с 19 по 20 августа произошло аварийное отключение света. Как сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале, на воздушной линии передач произошла авария в Жигаловском, Усольском районах. В Зиминском районе произошла неполадка на изоляторе. Там аварии устранили.