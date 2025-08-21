В некоторых районах Иркутской области произошло аварийное отключение света

В некоторых районах Иркутской области с 19 по 20 августа произошло аварийное отключение света. Как сообщает губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале, на воздушной линии передач произошла авария в Жигаловском, Усольском районах. В Зиминском районе произошла неполадка на изоляторе. Там аварии устранили.
— В Баяндаевском районе без света остались 690 домов и три социальных объекта. Это случилось из-за разрушения проходного изолятора. На некоторых улицах до сих пор нет электричества, — уточнил глава Иркутской области.
Также аварийные бригады работают на сетях в Жигаловском районе, в Слюдянском — там провисли провода, а в Нижнеудинском районе нарушилась работа трансформаторной подстанции.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что у иркутской авиакомпании «Ангара» аннулировали еще один сертификат.