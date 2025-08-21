В Хабаровске запретили электросамокаты в дни репетиций и парада Победы

В Хабаровске введён временный запрет на использование средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, на ряде центральных улиц города в связи с подготовкой репетиций и парада Победы, — сообщает телеграм-канал «Хабаровск № 1».
Ограничения действуют:
20, 22 и 25 августа с 12:00 до 00:00;
27 и 29 августа с 06:00 до 00:00;
31 августа с 05:00 до 00:00;
Запрет распространяется на площади имени В. И. Ленина, Комсомольскую площадь, Площадь Славы, Площадь «Город воинской Славы», улицы Карла Маркса, Муравьёва-Амурского, Гоголя, Пушкина, Ленина, Дикопольцева, Ленинградскую, Восточное шоссе, улицу Лейтенанта Орлова, переулок Облачный, Уссурийский и Амурский бульвары.
Жителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения, чтобы избежать неудобств.