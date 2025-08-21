Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске запретили электросамокаты в дни репетиций и парада Победы

Ограничения будут действовать на центральных улицах города в отдельные дни августа и начала сентября.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске введён временный запрет на использование средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, на ряде центральных улиц города в связи с подготовкой репетиций и парада Победы, — сообщает телеграм-канал «Хабаровск № 1».

Ограничения действуют:

20, 22 и 25 августа с 12:00 до 00:00;

27 и 29 августа с 06:00 до 00:00;

31 августа с 05:00 до 00:00;

1—3 сентября — круглосуточно.

Запрет распространяется на площади имени В. И. Ленина, Комсомольскую площадь, Площадь Славы, Площадь «Город воинской Славы», улицы Карла Маркса, Муравьёва-Амурского, Гоголя, Пушкина, Ленина, Дикопольцева, Ленинградскую, Восточное шоссе, улицу Лейтенанта Орлова, переулок Облачный, Уссурийский и Амурский бульвары.

Жителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения, чтобы избежать неудобств.