В Геленджике началось строительство парка по улице Солнцедарской

Там смонтируют детскую площадку с интерактивными игровыми элементами, проложат велодорожку, обустроят сеть пешеходных маршрутов, а также высадят растения.

Строительство крупного парка на улице Солнцедарской в Геленджике в Краснодарском крае началось при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города-курорта.

Сначала специалисты уложат инженерные сети, в том числе наладят систему водоснабжения и водоотведения. Затем они установят детскую площадку с интерактивными элементами «Песок и вода».

Кроме того, в парке обустроят велодорожку и разместят сеть пешеходных маршрутов. А украсят территорию новые растения и малые архитектурные формы. Также для удобства посетителей сделают парковку. Завершить работы планируют к 2027 году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.