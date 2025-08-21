В Геленджике началось строительство парка по улице Солнцедарской

Строительство крупного парка на улице Солнцедарской в Геленджике в Краснодарском крае началось при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города-курорта.
Сначала специалисты уложат инженерные сети, в том числе наладят систему водоснабжения и водоотведения. Затем они установят детскую площадку с интерактивными элементами «Песок и вода».
Кроме того, в парке обустроят велодорожку и разместят сеть пешеходных маршрутов. А украсят территорию новые растения и малые архитектурные формы. Также для удобства посетителей сделают парковку. Завершить работы планируют к 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.