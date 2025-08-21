В Челябинске изготовили электронасос для плавучей АЭС на Чукотке

Первый питательный электронасос для новой плавучей АЭС, которая обеспечит энергией Чукотку, выпустили на предприятии «Транснефть Нефтяные Насосы» в Челябинске. Разработка таких технологий соответствует целям нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в правительстве Челябинской области.
Данный насос предназначен для подачи воды в парогенераторы, которые образуют электроэнергию. Он крайне важен для стабильной работы АЭС. Всего таких насосов должно быть шесть.
«Развитие плавучих атомных электростанций открывает новые возможности для освоения арктических территорий и других удаленных регионов, где строительство стационарных АЭС может быть затруднено или экономически нецелесообразно», — добавили в правительстве региона.
Напомним, что в этом году российская атомная промышленность отмечает 80-летие. Именно в 1945-м началась реализация советского проекта, который обеспечил ядерную безопасность страны и дал мощный импульс развитию отечественной науки и индустрии.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.