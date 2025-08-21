Произошло обрушение фасада в доме, расположенном в центре Новосибирска

Речь идет про здание в центре города. Кадрами поделился читатель «МК в Новосибирске».
Утром, 21 августа, произошло обрушение фасада в доме, расположенном по адресу: Красный проспект, 30. По предварительной информации, никто не пострадал. Часть облицовочной плитки отвалилась с высоты нескольких этажей, создав угрозу для прохожих. Кадром поделился читатель «МК в Новосибирске», который в тот момент проходил мимо.
В настоящее время выясняются точные причины произошедшего, рассматриваются версии как естественного износа материалов, так и возможных нарушений при проведении ремонтных работ.
Жильцы дома и представители управляющей компании пока воздерживаются от комментариев, ожидая официальных заключений специалистов.