Произошло обрушение фасада в доме, расположенном в центре Новосибирска

Утром, 21 августа, произошло обрушение фасада в доме, расположенном по адресу: Красный проспект, 30. По предварительной информации, никто не пострадал. Часть облицовочной плитки отвалилась с высоты нескольких этажей, создав угрозу для прохожих. Кадром поделился читатель «МК в Новосибирске», который в тот момент проходил мимо.