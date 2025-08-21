Бизнес Ростовской области увеличил кредитный портфель до 901 млрд рублей

На начало июля 2025 года кредитный портфель компаний и предпринимателей в Ростовской области составил более 901 млрд рублей. Показатель оказался на 6% больше, чем год назад. Информацию публикует донское отделение Южного главного управления Центрального банка России.
Основной рост обеспечили кредиты компаний из сферы недвижимости и услуг, а также пищевой промышленности. Займы в этих случаях за год выросли на 27,5% и 12% соответственно.
Наибольший прирост при этом показал крупный бизнес, у которого кредиты увеличились почти на 9%. В сегменте малого и среднего предпринимательства рост составил 1,4%, и это оказалось заметно меньше, чем в прошлом году (тогда рост обязательств по оформленным средствам составлял 20%).
Эксперты считают, что кредитная активность донского бизнеса стала более сдержанной. Ситуацию связывают с высокими процентными ставками, необходимыми для снижения инфляции. Дорогие кредиты сдерживают избыточный спрос, что и приводит к замедлению роста цен.
Ожидается, что по итогам 2025 года прирост корпоративного кредитования в России составит от 9% до 12%.
Подпишись на нас в Telegram.