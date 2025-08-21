Появилась новая информация о ходе строительства станций нижегородского метро

«Из 756 объектов в муниципальную собственность за год было принято 409 строений. По состоянию на 18 августа по результатам проведенной в 2025 году работы с оставшимися 347 объектами заключено 48 соглашений об изъятии, в рамках которых сейчас осуществляется выплата возмещения, и регистрируется переход права собственности. Еще в отношении 106 объектов изъятие осуществляется в судебном порядке», — уточняется в сообщении.