Появилась новая информация о ходе строительства станций нижегородского метро

Информация о ходе работ по строительству новых станций нижегородского метрополитена появилась в telegram-канале «МетроНН — Наше. Новое».
На месте строительства станции «Площадь Свободы» почти полностью сооружены ограждающие конструкции монтажной камеры. Скоро начнется разработка грунта стартового котлована и монтаж щитов, которые двинутся в сторону улицы Горького.
В ходе рытья второго — левого тоннеля, связывающего котлованы станции «Площадь Свободы» и станции «Сенная», тоннелепроходческий комплекс «Владимир» продвинулся почти на 300 метров. В конце сентября планируется подойти к вентиляционной камере на улице Белинского. Правый тоннель уже готов: там ведется укладка основания под рельсы и инженерные коммуникации.
В штатном графике проходит работа над оборотными тупиками, идущими от стартового котлована станции «Сенная» по улице Родионова в сторону площади Свободы. Там ведутся подготовительные работы по устройству временной объездной дороги вдоль стройплощадки. Когда они будут завершены, начнется выполнение земляных работ, устройство дорожной одежды и бортового камня, а также перенос четырех остановочных павильонов. Окончание данных работ планируется в четвертом квартале 2025 года.
Полным ходом идет подготовка строительства станции «Сормовская». На месте будущей станции продолжается изъятие гаражей и нежилых сооружений.
«Из 756 объектов в муниципальную собственность за год было принято 409 строений. По состоянию на 18 августа по результатам проведенной в 2025 году работы с оставшимися 347 объектами заключено 48 соглашений об изъятии, в рамках которых сейчас осуществляется выплата возмещения, и регистрируется переход права собственности. Еще в отношении 106 объектов изъятие осуществляется в судебном порядке», — уточняется в сообщении.
Также в рамках подготовки к постройке тоннеля станции «Сормовская» завершаются инженерно-геологические изыскания. Предварительный анализ прошедших изысканий под рекой Левинка показывает, что проектируемый тоннель под рекой пройдет в устойчивых породах. После завершения подготовки проектно-сметной документации в четвертом квартале 2025 года планируется направить ее на рассмотрение в Главгосэкспертизу.
Ранее было опубликовано видео готового тоннеля метро до площади Свободы.