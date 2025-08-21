Комары-убийцы: в Башкирии рассказали, чем могут быть опасны кровососущие

Веками люди живут бок о бок с комарами. Эти насекомые настолько вездесущи, что люди уже привыкли и к раздражающему писку, и к неприятным укусам. Но терять бдительность все же не стоит: иногда комары не так уж и безобидны, рассказали в Роспотребнадзоре Башкирии.