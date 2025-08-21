Комары-убийцы: в Башкирии рассказали, чем могут быть опасны кровососущие

Чаще всего комары становятся переносчиками малярии. Это опасное для жизни заболевание, которое передается при укусах инфицированных комаров-переносчиков. Само заболевание вызывают паразиты, но не все, а только пять видов, два из них наиболее опасны.
Первые симптомы малярии — повышение температуры тела, головная боль и озноб — обычно появляются через 10−15 дней после укуса инфицированного комара, но инкубационный период может растянуться и на несколько месяцев.
Из-за того, что первые симптомы часто проявляются очень слабо, диагностика малярии затруднена. А если не начать лечение в течение первых 24 часов, малярия может развиться в тяжелую болезнь, часто заканчивающуюся летальным исходом.
Наибольшему риску заражения подвержены туристы, путешествующие по Африке, Индии, Шри-Ланке, Бразилии, Вьетнаму и Колумбии. Поэтому перед поездкой путешественникам предлагают курс химиопрофилактики, которая подавляет стадию малярийной инфекции в крови, предотвращая тем самым развитие болезни.
Не меньшую опасность представляет желтая лихорадка, переносимая комарами. Встречается она в тропических районах Африки и Америки, в России же регистрируются завозные случаи.
Первые симптомы жeлтой лихорадки появляются через 3−6 дней после инфицирования. Для первой стадии характерны высокая температура, мышечная и головная боль, озноб, потеря аппетита, тошнота и рвота. Через 3−4 дня состояние многих пациентов улучшается и симптомы проходят.
Специального лечения от желтой лихорадки нет. Зато есть вакцина, которую рекомендуется сделать путешественникам, совершающим поездки в эндемичные районы и проживающим в них.
Дирофиляриоз — еще одно паразитарное заболевание, передаваемое комарами родов Aedes, Culex и Anopheles. Заболевание распространяется среди жителей Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Грузии, Армении, Украины, Белоруссии и некоторых регионов России. Главной особенностью этого паразита считается его способность к миграции. Так, за 24 часа личинка нематоды может преодолеть расстояние до 30 сантиметров.
Санитарные врачи предупреждают, малярия, желтая лихорадка, лихорадка Зика, лихорадка денге, лихорадка Западного Нила, дирофиляриоз — это далеко не полный список заболеваний, передаваемых комарами.
«Специфических лечения и профилактики таких заболеваний, за редким исключением, не найдено, поэтому очень важно соблюдать меры неспецифической профилактики: бороться с комарами — использовать инсектициды, москитные сетки, электрофумигаторы, надевать закрытую одежду, использовать репелленты», — советуют специалисты.