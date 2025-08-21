В Петербурге обновили Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта

Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге отремонтировали при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.
В двух учебных отделениях полностью обновили входные группы. Также в здании на улице Купчинской привели в порядок рекреационную зону на первом и втором этажах. А в отделении на улице Софийской отремонтировали кабинет истории и обществознания. Также там установили новую мебель и оргтехнику, повесили рулонные шторы.
Кроме того, завершается ремонт в учебных аудиториях, мастерских и лабораториях. Позже там установят новый тренажер для отработки навыков управления стрелочным электроприводом. Он нужен для качественного обучения студентов по специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)».
«Студенты учатся на оборудовании, которое полностью идентично тому, что используется в реальной работе Петербургского метрополитена. С помощью тренажера осуществляется проверка знаний пройденного материала и оценка уровня полученных знаний, поиск неисправностей в устройствах, отработка реальных ситуаций, с которыми можно столкнуться в работе. Тренажер помогает лучше усвоить теоретический материал и закрепить его на практике, сокращает сроки подготовки специалистов», — подчеркнула заместитель директора колледжа Елена Мельникова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.