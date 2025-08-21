В Петербурге обновили Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта

В двух учебных отделениях полностью обновили входные группы. Также в здании на улице Купчинской привели в порядок рекреационную зону на первом и втором этажах. А в отделении на улице Софийской отремонтировали кабинет истории и обществознания. Также там установили новую мебель и оргтехнику, повесили рулонные шторы.