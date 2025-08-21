В Москве с начала года отремонтировали более 1,3 тысячи домов

Капитальный ремонт с начала года провели в более чем 1,3 тысячи столичных домов в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
«В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья. В этом году в нее вошло свыше 2,4 тысячи объектов, из них более чем в 1,3 тысячи работы уже выполнены. Всего с 2015 года отремонтировали около 16 тысяч домов, после обновления они стали более энергоэффективными и комфортными для жителей», — отметил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Специалисты обновляют облик зданий. Также они меняют инженерные системы и лифты, ремонтируют крыши и подъезды. Перечень работ для каждого дома определяют индивидуально.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.