В Москве с начала года отремонтировали более 1,3 тысячи домов

«В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья. В этом году в нее вошло свыше 2,4 тысячи объектов, из них более чем в 1,3 тысячи работы уже выполнены. Всего с 2015 года отремонтировали около 16 тысяч домов, после обновления они стали более энергоэффективными и комфортными для жителей», — отметил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.