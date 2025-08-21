Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС опровергли сообщения о тревоге в школе № 14 в Перми

Звуки услышали в Закамске.

Источник: Аргументы и факты

В ГУ МЧС по Пермскому краю сайту perm.aif.ru опровергли сообщения о тревоге в школе № 14 в Перми.

Днём 21 августа в телеграм-канале «Плохие новости Пермь» было опубликовано сообщение от жителей Кировского района краевой столицы. Около 12 часов дня очевидцы рассказали о сигнале тревоги, который они услышали в районе улицы Маршала Рыбалко.

«В Закамске около школы № 14 звучит сирена — тревога», — рассказали очевидцы в телеграм-канале.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве опровергли данные об этом и рассказали, что связались с образовательным учреждением.

«В школе № 14 не звучало сигнализации, связались с ними», — ответили perm.aif.ru в краевом МЧС.

В комментариях под аналогичным постом в телеграм-канале «ЧП Пермь» одна из местных жительниц Наталья также сообщила, что не слышала звуков тревоги или сирен в районе учреждения.