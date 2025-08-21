В МЧС опровергли сообщения о тревоге в школе № 14 в Перми

В ГУ МЧС по Пермскому краю сайту perm.aif.ru опровергли сообщения о тревоге в школе № 14 в Перми.
Днём 21 августа в телеграм-канале «Плохие новости Пермь» было опубликовано сообщение от жителей Кировского района краевой столицы. Около 12 часов дня очевидцы рассказали о сигнале тревоги, который они услышали в районе улицы Маршала Рыбалко.
«В Закамске около школы № 14 звучит сирена — тревога», — рассказали очевидцы в телеграм-канале.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве опровергли данные об этом и рассказали, что связались с образовательным учреждением.
«В школе № 14 не звучало сигнализации, связались с ними», — ответили perm.aif.ru в краевом МЧС.
В комментариях под аналогичным постом в телеграм-канале «ЧП Пермь» одна из местных жительниц Наталья также сообщила, что не слышала звуков тревоги или сирен в районе учреждения.