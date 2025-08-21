Владивостокцам закроют въезд на пляж перед ВЭФ-2025, но добавят электричек

Также к Восточному экономическому форуму добавят электрички между станцией Владивосток и международным аэропортом Кневичи. С 30 августа по 8 сентября вместо восьми пар поездов ежедневно будут курсировать дополнительные пары скорых электропоездов: утренние экспрессы с отправлением в 08:01 из Владивостока, прибытием в аэропорт в 08:53, обратный рейс в 09:40 из аэропорта Кневичи, в 10:32 прибытие во Владивосток. Вечерние экспрессы: 17:02 из Владивостока (17:54 — прибытие в аэропорт), отправление в обратную сторону 18:48, прибытие во Владивосток к 19:40.