Владивостокцам закроют въезд на пляж перед ВЭФ-2025, но добавят электричек

Запрет предварительно планируется снять 8 сентября.
Официальная причина запрета проезда к популярному месту отдыха жителей и гостей города — проведение плановых санитарных работ. Однако период запрета приблизительно совпадает со сроками проведения ВЭФ, мероприятие пройдёт с 3 по 6 сентября. Его главной площадкой по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета, территория которого граничит с бухтой Малый Аякс. Юбилейный ВЭФ посетит Владимир Путин, который проведет пленарное заседание, а также Госсовет по развитию Дальнего Востока.
Для удобства участников Форума с 31 августа по 7 апреля включительно будут запрещены дорожные работы, за исключением неотложных аварийных, на гостевых трассах Владивостока, а с 1 по 7 сентября будет запрещено передвижение по городу большегрузных транспортных средств.
Также к Восточному экономическому форуму добавят электрички между станцией Владивосток и международным аэропортом Кневичи. С 30 августа по 8 сентября вместо восьми пар поездов ежедневно будут курсировать дополнительные пары скорых электропоездов: утренние экспрессы с отправлением в 08:01 из Владивостока, прибытием в аэропорт в 08:53, обратный рейс в 09:40 из аэропорта Кневичи, в 10:32 прибытие во Владивосток. Вечерние экспрессы: 17:02 из Владивостока (17:54 — прибытие в аэропорт), отправление в обратную сторону 18:48, прибытие во Владивосток к 19:40.