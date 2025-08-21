В Казахстане растёт онкозаболеваемость

Отдельное внимание вызывает рост онкосмертности в стране. В 2024 году она увеличилась с 65,1 до 68 на 100 тысяч человек. Рост зафиксирован в 13 из 20 регионов. Самые высокие показатели смертности отмечены в Восточно-Казахстанской (117,7) и Абайской (117,2) областях. При этом, по обеспеченности врачами-онкологами, эти регионы выглядят даже лучше среднего уровня по стране: в Абайской области — 1 специалист на 10 тыс. человек, в ВКО — 0,7 при национальном показателе 0,6. Однако по количеству онкологических коек ситуация хуже: в ВКО их всего 1,2 на 10 тыс. населения, в то время как по стране — 1,5.