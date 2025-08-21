900 нарушений скорости зафиксировали за сутки на Бугринском мосту в Новосибирске

«Начиная с 1 января 2025 года в России действуют следующие размеры штрафов за превышение скорости, в соответствии со статьей 12.9 Кодекса об административных правонарушениях: Превышение скорости на 20−40 км/ч влечет за собой штраф в размере 750 рублей. За превышение скорости на 40−60 км/ч предусмотрен штраф от 1500 до 2250 рублей. Превышение скорости на 60−80 км/ч может повлечь штраф от 3000 до 3750 рублей или лишение водительских прав на период от четырех до шести месяцев. Превышение скорости более чем на 80 км/ч наказывается штрафом в 7500 рублей или лишением прав на срок до шести месяцев», — проинформировали в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.