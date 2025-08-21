Ричмонд
В Омске перед новым учебным годом наградили лучших учителей

Августовское совещание педагогических работников Омской области состоялось в столице региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Омские педагоги получили ведомственные награды и были удостоены почетных званий.

С приветственным словом накануне нового учебного года к учителям на прошедшем сегодня в Омске Августовском педагогическом совещании обратился губернатор региона Виталий Хоценко. Он поблагодарил работников образования за труд. Также к учителям обратились первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин, митрополит Омский и Прииртышский Дионисий, министр образования региона Ольга Степанова и председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов.

Ранее мы сообщали, что в областном центре завершилась масштабная подготовка городских школ и детских садов к новому учебному году. На эти цели из бюджета было направлено 275,5 млн руб.