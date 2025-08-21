В Омске перед новым учебным годом наградили лучших учителей

С приветственным словом накануне нового учебного года к учителям на прошедшем сегодня в Омске Августовском педагогическом совещании обратился губернатор региона Виталий Хоценко. Он поблагодарил работников образования за труд. Также к учителям обратились первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин, митрополит Омский и Прииртышский Дионисий, министр образования региона Ольга Степанова и председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов.