«Не давайте детям смартфон, привязанный к карте»: эксперт Банка России рассказал, как мошенники выманивают у детей миллионы

Ограничьте доступ. Не разрешайте ребенку бесконтрольно пользоваться вашим смартфоном с привязанными банковскими приложениями. Защитите устройство надежным паролем, отпечатком пальца или лицом. Объясните ценность данных. Донесите до ребенка, что банковская карта — это личная вещь, а ее реквизиты и коды из СМС — ключи от семейных денег. Их нельзя передавать никому, даже виртуальным «друзьям».Предупредите об уловках. Расскажите, что мошенники могут создавать поддельные сайты и приложения, маскироваться под друзей в соцсетях и месяцами втираться в доверие с единственной целью — похитить деньги.