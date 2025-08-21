«Не давайте детям смартфон, привязанный к карте»: эксперт Банка России рассказал, как мошенники выманивают у детей миллионы

Крупная сумма в размере двух миллионов рублей была переведена несовершеннолетним красноярцем мошенникам с банковской карты его бабушки. Этот инцидент — частный случай массовой тенденции, при которой киберпреступники все чаще выбирают своей мишенью детей и подростков. В связи с этим редакция обратилась за комментарием к управляющему Отделением Красноярск Банка России Сергею Журавлеву, чтобы узнать о схеме обмана и способах защиты.
По словам эксперта, сегодняшние дети, несмотря на свою продвинутую цифровую грамотность, остаются психологически уязвимыми перед социальной инженерией злоумышленников. Главная цель преступников — платежные средства родителей, а главный крючок — увлечение ребенка онлайн-играми.
«Каналы поиска жертв разнообразны — это чаты в самих играх, тематические форумы и сообщества в соцсетях. Там закидывается первый крючок, а далее общение продолжается в мессенджерах», — пояснил Сергей Журавлев.
Мошенники предлагают юным игрокам желанные внутриигровые бонусы: уникальные предметы (оружие, одежду), виртуальную валюту, ключи к платным играм или даже реальные деньги. Для их получения ребенок должен выполнить ряд «заданий». Сначала они безобидны и связаны с геймингом, но постепенно скатываются к сбору конфиденциальной информации.
«В какой-то момент поручения незаметно переходят в другую плоскость. Ребенка могут попросить сфотографировать родителей, описать их распорядок дня, а затем — под предлогом “проверки” или “активации” — выведать реквизиты карты, пароли из СМС или убедить перевести деньги через родительское приложение, часто под руководством по видеосвязи», — отметил управляющий.
Специалист Банка России дал ряд ключевых рекомендаций для родителей:
Ограничьте доступ. Не разрешайте ребенку бесконтрольно пользоваться вашим смартфоном с привязанными банковскими приложениями. Защитите устройство надежным паролем, отпечатком пальца или лицом. Объясните ценность данных. Донесите до ребенка, что банковская карта — это личная вещь, а ее реквизиты и коды из СМС — ключи от семейных денег. Их нельзя передавать никому, даже виртуальным «друзьям».Предупредите об уловках. Расскажите, что мошенники могут создавать поддельные сайты и приложения, маскироваться под друзей в соцсетях и месяцами втираться в доверие с единственной целью — похитить деньги.
Данные правила цифровой гигиены помогут создать надежный барьер на пути злоумышленников и уберечь семейные сбережения от кражи.