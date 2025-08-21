Ричмонд
Главный тренер «Авангарда» рассказал о ситуации с канадским форвардом Маклаудом

После матча «Авангарда» против новосибирской «Сибири», который завершился победой омичей в овертайме со счётом 3:2, главный тренер команды Ги Буше ответил на вопросы журналистов о будущем канадского нападающего Майкла Маклауда.

Источник: БЕЛТА

По словам Буше, судьба игрока пока остаётся неопределённой. Клуб находится в постоянном контакте с агентом хоккеиста и ждёт дальнейших новостей. Буше добавил, что многое зависит от решений НХЛ, которые определят, смогут ли хоккеисты продолжить карьеру там. Он предположил, что ясность по этому вопросу появится в течение 5−10 дней.

Напомним, что в июле Маклауд вместе с несколькими игроками молодёжной сборной Канады 2018 года был оправдан по делу о сексуальном насилии. Его контракт с «Авангардом» закончился 31 мая.