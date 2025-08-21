Главный тренер «Авангарда» рассказал о ситуации с канадским форвардом Маклаудом

По словам Буше, судьба игрока пока остаётся неопределённой. Клуб находится в постоянном контакте с агентом хоккеиста и ждёт дальнейших новостей. Буше добавил, что многое зависит от решений НХЛ, которые определят, смогут ли хоккеисты продолжить карьеру там. Он предположил, что ясность по этому вопросу появится в течение 5−10 дней.