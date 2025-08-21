Опасную электроопору, соседствующую с домом на улице Краснодарской, убрали после жалоб жильцов

«Буквально две недели назад мы проводили выездной штаб по инвестиционной программе АО “Хабаровская горэлектросеть”. В ходе доклада директора предприятия прозвучало, что жители дома по Краснодарской, 39 высказывают недовольство по поводу близкого расположения электроопоры к жилому зданию. Мы незамедлительно выехали на место, чтобы ознакомиться с проблемой. После обсуждений было решено перенести электрическую опору, что впоследствии и было сделано энергетиками. Мы нашли компромисс. Жители говорят, что перенос опоры на новое место всех устраивает», — рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин.