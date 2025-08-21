Фестиваль «ЧТИВО ФЕСТ» пройдет в Москве 30 августа

Один из главных фестивалей этого августа порадует посетителей тремя тематическими зонами: одной разговорной, где солировать будет Сергей Минаев, и двумя музыкальными — там зажгут более десяти артистов, от культовых звезд нашей молодости до самых ярких фрешменов 2025 года. Кроме того, гостей мероприятия порадуют выступления популярных стендаперов — а также вкусная еда с прохладительными и согревающими (ожидается не то чтобы летняя погода, одевайтесь теплее!) напитками.