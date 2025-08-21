В Иркутской области средний размер жилищных субсидий вырос на 25% за год

Кроме того, в регионе действует система социальной поддержки для льготников — ветеранов, инвалидов, пенсионеров и других. За тот же период такие поддержку получили более 519 тысяч человек. Из бюджета было направлено 2,7 млрд рублей. В среднем один человек ежемесячно получал 861 рубль — на 10% больше, чем год назад. Наибольшая сумма поддержки зафиксирована в Катангском районе (1648 рублей), а наименьшая — в Тулунском (414 рублей).