В Иркутской области средний размер жилищных субсидий вырос на 25% за год

В первой половине 2025 года 34,2 тысячи семей Иркутской области получали помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, это около 3% от всех жителей региона. Средний размер такой субсидии составил 2127 рублей в месяц — на четверть больше, чем годом ранее. Общая сумма выплат достигла 436,5 миллиона рублей.
— Размер помощи напрямую зависит от доходов семьи и местных тарифов на ЖКУ, поэтому в разных районах области он сильно отличается. Например, в Эхирит-Булагатском районе субсидия в среднем составляет 3558 рублей на семью, а в Нукутском — всего 133 рубля, — сообщает пресс-службе Иркутскстата.
Кроме того, в регионе действует система социальной поддержки для льготников — ветеранов, инвалидов, пенсионеров и других. За тот же период такие поддержку получили более 519 тысяч человек. Из бюджета было направлено 2,7 млрд рублей. В среднем один человек ежемесячно получал 861 рубль — на 10% больше, чем год назад. Наибольшая сумма поддержки зафиксирована в Катангском районе (1648 рублей), а наименьшая — в Тулунском (414 рублей).
