Back in the USSR: в одном из сел Омской области появился мурал в советском стиле

В честь 130-летия села Черниговка, которое будет отмечаться в 2026 году, стену местного социально-культурного центра украсил граффити, выполненный в стилистике Советского союза. Информацией поделилась пресс-служба министерства культуры Омской области.
На новом арт-объекте, выполненного в рамках фестиваля «Омский Стрит-Арт», изображен христианский объект — Церковь Святой Мученицы Пелагеи 1896 года постройки, а также люди, занимающиеся сельскохозяйственным трудом. Эскиз мурала предложила местная жительница Мария Сыркина — студентка факультета искусств омского государственного педагогического университета. Изображение на стену наносил известный омский граффитист Иван Крячко.
«Мне очень понравился этот рисунок, в стилистике Советского союза, и цветовая гамма: он очень хорошо вписался в окружающую территорию», — отметил художник.
В рамках фестиваля «Омский Стрит-Арт» до конца августа будет выполнена еще одна, уже третья работа: рисунок появится на здании склада горюче-смазочный материалов Омского автобронетанкового инженерного института в 14 военном городке, который будет посвящен 80-летию Великой Победы.