Back in the USSR: в одном из сел Омской области появился мурал в советском стиле

В рамках фестиваля «Омский Стрит-Арт» до конца августа будет выполнена еще одна, уже третья работа: рисунок появится на здании склада горюче-смазочный материалов Омского автобронетанкового инженерного института в 14 военном городке, который будет посвящен 80-летию Великой Победы.