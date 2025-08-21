Ростовская область вошла в топ-10 по объему поддержки предпринимателей

«Использование инструментов Национальной гарантийной системы обеспечивает малому и среднему бизнесу возможности для стабильной работы и дальнейшего устойчивого развития. Наибольший прирост по объемам привлеченного финансирования в регионе зафиксирован в отраслях реального сектора экономики. Так, в сфере инфраструктурного строительства эта цифра выросла на 48%, в области научно-технической деятельности — на 46%, в экологии — на 45%», — рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.