Ростовская область вошла в топ-10 по объему поддержки предпринимателей

Наибольший прирост финансирования в регионе зафиксирован в отраслях реального сектора экономики.

Ростовская область в этом году вошла в топ-10 российских регионов по объему поддержки малого и среднего предпринимательства, что отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

В первом полугодии малый и средний бизнес области получил 10,5 млрд рублей при помощи Национальной гарантийной системы. В нее входят организации, которые предоставляют кредитно-гарантийную поддержку предпринимателям.

«Использование инструментов Национальной гарантийной системы обеспечивает малому и среднему бизнесу возможности для стабильной работы и дальнейшего устойчивого развития. Наибольший прирост по объемам привлеченного финансирования в регионе зафиксирован в отраслях реального сектора экономики. Так, в сфере инфраструктурного строительства эта цифра выросла на 48%, в области научно-технической деятельности — на 46%, в экологии — на 45%», — рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.