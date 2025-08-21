Разработка Сбера поможет системам ИИ точнее распознавать русский язык

По словам исследователей, одним из главных плюсов их подхода является то, что он позволяет использовать неразмеченные аудиоданные при обучении систем ИИ, используя одну из популярных моделей для распознавания речи в качестве «учителя». Благодаря некоторым особенностям в работе этого подхода, обученные при его помощи ИИ способны работать и в онлайн, и в офлайн режиме без необходимости инвестирования в переобучение.