В городскую клиническую больницу Екатеринбурга поступило новое оборудование

Благодаря передвижным флюорографу и маммографу врачи смогут расширить географию выездных обследований.

Передвижные флюорограф и маммограф поступили в центральную городскую клиническую больницу № 3 Екатеринбурга по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Диагностические комплексы дают возможность расширить географию выездных обследований, увеличить охват жителей профилактическими осмотрами, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики больницы Анна Калмыкова.

С помощью передвижных медицинских кабинетов врачи будут выезжать на предприятия и проводить диспансеризацию сотрудников. Благодаря таким осмотрам можно выявить заболевания на ранних стадиях, чтобы приступить к своевременному лечению.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.