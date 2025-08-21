В городскую клиническую больницу Екатеринбурга поступило новое оборудование

Передвижные флюорограф и маммограф поступили в центральную городскую клиническую больницу № 3 Екатеринбурга по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Диагностические комплексы дают возможность расширить географию выездных обследований, увеличить охват жителей профилактическими осмотрами, чтобы выявлять заболевания на ранних стадиях», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики больницы Анна Калмыкова.
С помощью передвижных медицинских кабинетов врачи будут выезжать на предприятия и проводить диспансеризацию сотрудников. Благодаря таким осмотрам можно выявить заболевания на ранних стадиях, чтобы приступить к своевременному лечению.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.