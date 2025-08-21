Женщина впервые стала капитаном атомного ледокола «Ямал»

В российской атомной отрасли произошло знаковое событие. На торжественном концерте, приуроченном к 80-летию атомной промышленности, объявили имя нового капитана атомного ледокола «Ямал» (проект 10521, предприятие ФГУП «Атомфлот»). Впервые в истории им стала женщина — Марина Старовойтова.
Капитанский знак Марине Старовойтовой вручил легендарный моряк, капитан дальнего плавания Александр Баринов. Он руководил атомными ледоколами «Арктика», «Ленин» и «Россия» и стал первым в истории капитаном, чье судно достигло Северного полюса в надводном плавании.
Сам «Ямал» относится к модифицированному проекту 10521, созданному на базе серии ледоколов типа «Арктика». Эти суда второго поколения разрабатывались в начале 1970-х и строились на «Балтийском заводе» в Ленинграде. Их водоизмещение достигает 25,8 тыс. тонн, длина корпуса — почти 160 метров, ширина — 30 метров. Силовая установка включает два ядерных реактора ОК-900А мощностью 342 мегаватта.
Всего по этому проекту было построено шесть судов. Ледокол «Арктика» вступил в строй в 1975 году и через два года первым в мире достиг Северного полюса. В разные годы флот пополняли «Сибирь», «Россия», «Советский Союз», «Ямал» и «50 лет Победы». Некоторые из них уже выведены из эксплуатации, но «Ямал» продолжает работу с 1992 года и сегодня остается важным участником освоения Арктики.
Назначение Марины Старовойтовой стало историческим для атомного флота. До этого момента все капитаны российских ледоколов были мужчинами.