Женщина впервые стала капитаном атомного ледокола «Ямал»

Всего по этому проекту было построено шесть судов. Ледокол «Арктика» вступил в строй в 1975 году и через два года первым в мире достиг Северного полюса. В разные годы флот пополняли «Сибирь», «Россия», «Советский Союз», «Ямал» и «50 лет Победы». Некоторые из них уже выведены из эксплуатации, но «Ямал» продолжает работу с 1992 года и сегодня остается важным участником освоения Арктики.